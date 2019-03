OM : Adil Rami dit non à un transfert aux Etats-Unis cet été !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Lundi soir, France Football affirmait que le club américain des Los Angeles Galaxy suivait attentivement la situation d’Adil Rami. Désormais remplaçant à l’Olympique de Marseille, l’ancien défenseur du FC Séville plaît aux Etats-Unis, et un transfert semblait être envisageable. Mais du côté du joueur, on a rapidement tenu à démentir un possible deal avec le club où joue Zlatan Ibrahimovic. Journaliste pour 20 Minutes, Jean Saint-Marc a confirmé que le défenseur marseillais ne s’imaginait pas ailleurs qu’à l’OM pour l’instant.

« Au fait, je vois la rumeur tourner... Pour en avoir parlé avec lui hier, Adil Rami a bien eu des offres en MLS, mais il ne se voit pas du tout aller là-bas. « Je suis chez moi à Marseille », dit le défenseur, qui veut retrouver sa place » a expliqué le journaliste sur son compte Twitter. Maintenant, il sera intéressant de connaître la position des dirigeants marseillais à ce sujet. Avec l’éclosion de Duje Caleta-Car et de Boubacar Kamara, le champion du monde au salaire important pourrait être gentiment poussé vers la sortie par Jacques-Henri Eyraud. D’autant que Rudi Garcia n’a pas apprécié que le joueur lui cache son « burn-out » en début de saison…