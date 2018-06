OM : Achetez-nous Balotelli, Thauvin fait son mercato de rêve

Dans : OM, Mercato, Equipe de France.

Il n’y a pas qu’Adil Rami qui a joué les représentants de l’OM auprès de Mario Balotelli lors du récent France-Italie.

Florian Thauvin avait aussi son mot à dire, et en a profité pour se lancer dans une très courte discussion avec l’avant-centre italien. L’idée, en plus des coups de fil de Rudi Garcia, est bien évidemment de montrer que l’OM le veut pour la saison prochaine, et l’ailier olympien l’a confirmé très clairement en conférence de presse.

« J’en ai discuté quelques secondes avec lui à la mi-temps. Ce serait un plaisir qu’il nous rejoigne, c’est un très grand attaquant, c’est l’un des meilleurs avants-centres quand il est à son meilleur niveau, ce serait un plaisir qu’il nous rejoigne et on l’attend. Mais, ce qu’on s’est dit reste entre nous », a précisé un Florian Thauvin qui ne veut pas non plus en faire de trop, sachant que son club a déjà deux joueurs à ce poste en la personne de Valère Germain et Kostas Mitroglou. Même si ce n’est pas leur faire injure que de constater que, sur la saison qui vient de s’écouler, Mario Balotelli était à un tout autre niveau en Ligue 1.