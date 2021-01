OM : Accord entre Milik et Naples, Marseille jubile

Dans : OM.

Bloqué par différents contentieux entre le Napoli et Arkadiusz Milik, le transfert de l'attaquant polonais à Marseille va s'accélérer, le joueur et son club ayant tout négocié.

La fumée blanche n’est pas encore sortie au-dessus de la Commanderie, mais nul doute que du côté des dirigeants de l’Olympique de Marseille on doit commencer à respirer concernant le transfert d’Arkadiusz Milik. Alors que l’affaire traînait en longueur en raison de l’intransigeance d’Aurelio de Laurentiis, pas vraiment du genre à mollir lors des négociations, au point de faire craindre un échec final pour l’OM, la venue de l'attaquant polonais a cette fois avancé subitement. Plusieurs points devaient être réglés entre Arkadiusz Milik et le président du Napoli, et si l’on en croit Sky Sports Italia, relayée par le compte spécialisé @FRSerieA, les obstacles sont désormais tous levés entre le club de la Campanie et son futur ancien joueur.

Les choses devraient donc s'accélérer puisque Milik a déjà négocié les conditions de son contrat personnel avec l'Olympique de Marseille. Naples défiant la Juventus ce mercredi soir en Super Coupe d'Italie, Aurelio De Laurentiis pourrait faire une annonce dans ce dossier qui est désormais très bien engagé. Les supporters de l'OM peuvent mettre le Champagne au frais, la venue du buteur tant attendu se profile, même s'il faudra peut-être attendre 24 heures afin que tout soit officialisé.