OM : Accord enfin trouvé, Rongier va signer à Marseille !

Décidément, ce mercato estival 2019 nous en aura fait voir de toutes les couleurs. Après les 20 ME que Neymar était prêt à sortir lui-même de sa poche pour signer au Barça, voici… un transfert hors-mercato. Profitant d’une règle de la LFP qui autorise les clubs de L1 à signer un joker non-médical, l’Olympique de Marseille va officialiser ce mardi la signature de Valentin Rongier. Malgré des négociations serrées pour ne pas dire tendues et électriques entre Nantes et Marseille, un accord a enfin été trouvé.

L’ensemble des médias couvrants ce dossier depuis hier sont unanimes : un accord a été trouvé en milieu d’après-midi entre Jacques-Henri Eyraud et Waldemar Kita, à des conditions encore secrètes. Le joueur, présent dans la cité phocéenne depuis hier après-midi et qui attend désespérément le feu vert de sa nouvelle direction pour signer, va pouvoir parapher un contrat de cinq ans. Avec un retard à l’allumage de 24 heures, l’Olympique de Marseille va donc bel et bien combler le départ de Luiz Gustavo à Fenerbahçe. André Villas-Boas peut pousser un ouf de soulagement…

