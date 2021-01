OM : Accord avec Aston Villa, Sanson quitte Marseille !

Dans : OM.

Malgré une première offre refusée de manière catégorique, Aston Villa est revenu à la charge pour le transfert de Morgan Sanson. Et d’après plusieurs médias, le pensionnaire de Premier League a cette fois trouvé un accord avec l'Olympique de Marseille.

A la surprise générale, Morgan Sanson a débuté la rencontre de Ligue 1 perdue face à Lens (0-1) mercredi. Lui qui était pourtant annoncé avec insistance du côté d’Aston Villa. Plusieurs sources évoquaient un transfert imminent pour le milieu de l’Olympique de Marseille, avant la mise au point d’André Villas-Boas en conférence de presse. « L'offre a été refusée car elle était pathétique, avait lâché le coach portugais. Il y a eu une offre, qui n'avait rien à voir avec ce dont on a parlé au téléphone. On a refusé tout de suite et le joueur reste concentré sur l'OM en ce moment. » Pas de quoi vexer le club anglais qui est apparemment revenu à la charge dans la foulée.

Car selon les informations de Sky Sports, les deux parties ont trouvé un accord pour le transfert de Sanson. Il s’agirait d’une opération à 15,7 millions d’euros, pouvant aller jusqu’à 17,4 millions d’euros en comptant les bonus. La source ne précise pas si l’actuel 11e de Premier League s’est déjà entendu avec l’ancien Montpelliérain qui serait attendu la semaine prochaine. De son côté, la chaîne Téléfoot confirme un accord à 16ME et 3ME de bonus, précisant par ailleurs que Morgan Sanson ne sera pas aligné ce samedi soir contre l'AS Monaco. En tout cas, si le transfert se confirme et si les montants sont exactes, le vice-champion de France réaliserait une belle vente. Ce départ pourrait lui permettre de recruter un nouveau milieu et/ou de renforcer un autre poste. On sait par exemple que l’Olympique de Marseille s’intéresse au milieu de Schalke 04 Amine Harit (23 ans) et au polyvalent Mehdi Léris (22 ans, Sampdoria).