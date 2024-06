OM ‍: Accord à 100% pour Ismaël Koné

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Plusieurs dossiers semblent avancer très rapidement du côté de l'Olympique de Marseille, puisque Pablo Longoria et les dirigeants de Watford auraient trouvé un accord pour le transfert d'Ismaël Koné.

Ce vendredi soir, Florent Germain, journaliste de RMC en charge plus spécialement de couvrir l'actualité de l'Olympique de Marseille, annonce que le club de Frank McCourt a finalisé un accord avec Watford afin d'aboutir à la venue d'Ismaël Koné à l'OM. Actuellement parti disputer la Copa America avec la sélection du Canada, le milieu de terrain va s'engager avec le club phocéen moyennant un transfert à 12 millions d'euros et des bonus. Révélé sous le maillot du club anglais, Ismaël Koné a tapé dans l'oeil de Roberto de Zerbi, et c'est ce dernier qui a convaincu Pablo Longoria et Mehdi Benatia de rapidement se pencher sur cette opération.

A priori, tout est désormais bouclé et l'international canadien, formé au CF Montréal avant de rejoindre Watford en janvier 2023 pour 8 millions d'euros, va rejoindre l'effectif marseillais. De quoi annoncer un mercato trépidant et encore une fois des opérations à gogo. Cependant, si plusieurs signatures onéreuses sont annoncées, il est clair que Pablo Longoria va concrètement devoir vendre plusieurs joueurs, ce qui n'est pour l'instant pas le cas.