Dans : OM, Mercato.

Double buteur contre l’AS Monaco (0-3) mardi en Ligue des Champions, l’attaquant du FC Porto Vincent Aboubakar (25 ans) donne sûrement de gros regrets à l’Olympique de Marseille.

Pendant le mercato estival, le club phocéen a tout tenté pour attirer le Camerounais. Une offre de 17 millions d’euros aurait même été transmise pour l’ancien Lorientais, qui a refusé l’invitation marseillaise. La principale raison ? Outre son intérêt pour les méthodes du coach Sergio Conceição, Aboubakar craignait la pression autour d’un OM en construction.

« J’ai commencé la préparation avec Porto. J’ai fait beaucoup de matchs avec le nouveau coach et le nouveau staff. J’ai fait la préparation et je me suis habitué aux automatismes, a expliqué le buteur des Dragons à RMC. Le fait de changer de club directement en allant à Marseille, qui est aussi une grande équipe et un grand club, devoir s'adapter alors qu'il n'y a pas encore de stabilité dans le jeu... Si ça se passe bien, ça peut être très bien. Mais si ça se passe mal, je peux être un peu la victime. J'ai donc préféré rester là où j'avais déjà des automatismes. »

Aboubakar ne ferme pas la porte à l’OM

Et son échange avec Rudi Garcia n’a rien changé. « J’ai discuté un peu avec le coach et il a été compréhensif, parce qu'il sait comment ça se passe dans le foot, a-t-il raconté. Et puis, Porto voulait absolument me garder. Sur le plan sportif, il est mieux pour moi de rester à Porto. Après, on ne sait pas ce que le futur nous réserve. Mais pour l'instant, il vaut mieux que je me focalise sur le présent. » Finalement, Marseille a recruté le Grec Kostas Mitroglou qui pourrait faire ses débuts contre Salzbourg en Europa League ce jeudi (16h).