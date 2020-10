OM : A la lutte avec l’OL pour intégrer la Superligue ?

Dans : OM.

En projet pour 2022, la Superligue pourrait réunir les meilleurs clubs des cinq principaux championnats européens. Reste à savoir combien de places seraient accordées à la Ligue 1. Et qui accompagnerait le Paris Saint-Germain.

Comme confirmé par l’ancien président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu, le vice-champion d’Espagne et les autres cadors du continent ont bien validé le projet de Superligue européenne. Pour rappel, il s’agirait d’un championnat qui réunirait les meilleures équipes des cinq principaux championnats. La Ligue 1 serait donc concernée même si l’on ignore si une ou plusieurs formations françaises seraient invitées. De quoi lancer un débat sur le plateau de Football Club de Marseille, où Nicolas Filhol doutait de la participation de l’OM.

« C’est Lyon ton concurrent en France, mais ce n’est pas sûr qu’il y ait deux clubs français, a prévenu le journaliste. Cela parle de 16 à 18 clubs, ça va très vite. La France ne va pas être le championnat avec le plus de candidats. S’il y en a deux, il y aura Paris et après cela va se jouer entre l’OM et Lyon. Lille et Monaco sont trop loin. Mais tu as surtout des concurrents en Europe, car tu as les gros championnats qui vont truster les places, Espagne, Italie, Angleterre et Allemagne. Cela peut déjà te bouffer 80 à 90% des places, il ne restera peut-être plus qu’une place pour la France. Je ne suis pas du tout sûr que l’OM y soit… »

L’OM plus populaire, un avantage ?

Mais s’il devait y avoir deux billets, le club phocéen serait selon Benjamin Courmes mieux placé que l’autre Olympique. « Un mini championnat avec 16 à 18 équipes, est ce que l’OM y sera ? Vous savez combien ils ont de followers sur Twitter Lyon ? 1,8M, alors que l’OM en a 3,5M ! Deux fois plus et vous pensez qu’ils vont prendre Lyon, vous êtes tarés ou quoi ? Tu crois qu’ils l’ont fait pourquoi leur stratégie digitale ? Du coup l’OM va être en Superligue, s’est amusé le spécialiste. Blague à part, je pense que cela compte vraiment, c’est un paramètre important. (…) Il y a aussi les audiences, et est-ce que tu mets l’OM et ses supporters acharnés ou Lyon avec ses supporters pas comme les autres ? » Lyon, ce même club qui vient d’atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions cet été…