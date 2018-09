OM : A cause du Barça, l'OM l'a malheureusement perdu

Dans : OM, Ligue 1, Liga.

Lancé dans le grand bain par Rudi Garcia, lequel lui a accordé sa confiance dès qu'il a pris les commandes de l'Olympique Lyonnais, Maxime Lopez avait mis le feu au Vélodrome, le jeune milieu marseillais réussissant à justifier les attentes placées en lui. Seul souci, à peine place sous le feu des projecteurs, Maxime Lopez a provoqué l'intérêt de plusieurs grosses cylindrées, la rumeur d'une approche du FC Barcelone ayant même été évoquée.