OM : 9-0, Marseille n'a pas été sans pitié avec Bourg

Dans : OM, Coupe, Coupe de France.

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille a passé l’écueil de Bourg-en-Bresse. Dans une rencontre à sens unique, les Olympiens ont tout simplement atomisé leur adversaire sur le score de 9-0 en ne laissant aucune miette aux joueurs de Ligue 2. Et même si en face, il s’agissait bien évidemment de joueurs professionnels, les dirigeants olympiens ont décidé à l’issue de la rencontre de laisser l’intégralité de la recette aux locaux, raconte RMC.

Un geste très rare entre clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, probablement un peu lié également à l'ampleur du score, mais qui a été certainement encore plus apprécié par le club burgien. Ce dernier avait en effet effectué le plein dans son stade, et récupère ainsi 20.000 euros grâce à cette décision prise par Andoni Zubizarreta et Thierry Aldebert, le responsable de la sécurité de la formation phocéenne.