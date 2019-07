OM : 8 ME pour le remplaçant de Rami, ça chauffe

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Poussé dehors par son président Jacques-Henri Eyraud, Adil Rami, visé par une procédure disciplinaire, ne devrait pas réintégrer l’effectif de l’Olympique de Marseille. Dès lors, il devient urgent pour Andoni Zubizarreta de dénicher un défenseur central d’expérience afin d’encadrer les prometteurs mais très jeunes Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Lundi soir, la presse espagnole s’enflammait autour d’un possible intérêt de Marseille pour Alvaro Gonzalez, de Villarreal. L’information semble bien se confirmer, le directeur sportif espagnol de l’OM appréciant tout particulièrement le profil du défenseur de 29 ans.

Et selon les informations de Marca, Villarreal a d’ores et déjà fixé son prix pour un éventuel transfert d’Alvaro Gonzalez : 8 ME. Un montant raisonnable pour un joueur à plus de 300 matchs de Liga, qui ne semble pas incohérent aux yeux de la direction marseillaise. Effectivement, le média espagnol affirme que l’OM est prêt à payer ce prix pour s’octroyer les services d’un joueur au salaire bien moins important qu’Adil Rami, lequel émane à plus de 300.000 euros par mois en Provence. Reste désormais à connaître les envies du joueur, à qui il reste deux ans de contrat chez le Sous-Marin Jaune. Mais à n’en pas douter, il pourrait être séduit par le projet marseillais, où ses chances de gratter du temps de jeu seront importantes en raison de la pénurie à ce poste suite aux départs de Rolando, Hubocan et Abdennour.