OM ‍: 7 millions et Longoria déniche une pépite au Chili

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria cherche la perle rare pour renforcer son attaque, et il a jeté son dévolu sur Dario Osorio, pour qui il est prêt à faire un effort financier afin de griller plusieurs clubs européens qui sont sur l'attaquant chilien.

Coincé par le refus d’Alexis Sanchez de continuer son aventure à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria se retrousse les manches pour trouver la perle rare. Le président de l’OM rêve toujours de faire le choix que personne n’a vu venir, et qui se révèle être gagnant au final. En Europe, la situation est coincée, avec des plans A qui semblent s’écrouler les uns après les autres. C’est pour cela que la formation provençale tente un joli coup en Amérique du Sud. Le média chilien Pura Noticia confirme que l’OM cherche un joueur offensif pour compenser le départ d’Alexis Sanchez, et qu’un autre joueur chilien est désormais dans le viseur. Il s’agit de l’ailier Dario Osorio (à gauche en rouge sur la photo), qui s’est fait remarquer par ses performances avec la formation du Club Universidad de Chile, avec qui il a encore un an et demi de contrat.

Sacrée concurrence pour l'OM, Longoria n'a pas peur

A 19 ans, Dario Osorio a déjà réussi à montrer un niveau de jeu qui provoque l’intérêt de plusieurs formations européennes, dont Wolverhampton, West Ham, Ajax, Leicester, la Lazio et le Milan AC. L’OM compte tenter de damner le pion à tout ce beau monde en faisant une offre de 7 ME au club chilien. Ce dernier ne serait pas contre une belle vente, puisque son entraineur a récemment confié que le recrutement estival allait dépendre de l’avenir de Dario Osorio, une pépite que le Club Universidad sait qu’il ne pourra pas conserver bien longtemps. Le pari de faire oublier un Chilien par un autre Chilien est donc en cours pour Pablo Longoria, qui cherche toujours la perte rare et est prêt à tenter sa chance très loin de la Provence pour la trouver.