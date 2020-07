OM : 500.000 euros, McCourt veut faire payer Ajroudi

Dans : OM.

L’escalade continue dans l’épineux dossier de la vente de l’Olympique de Marseille.

Malgré son brassage médiatique impressionnant, Mohamed Ajroudi n’avance absolument pas sur une proposition concrète de rachat de l’OM. Le propriétaire du club provençal s’en est agacé publiquement et a fait savoir qu’il avait entamé une action en justice contre cette campagne de déstabilisation. Le but est de calmer un peu l’homme d’affaire franco-tunisien et son compère Mourad Boudjellal, qui promettent beaucoup de choses et n’avancent pas concrètement. Pour le moment, l’idée de l’offre est en train de passer à la trappe, et le seul argument des potentiels acheteurs est que des contacts ont bien eu lieu avec l’entourage de McCourt, histoire de dire que ce projet de rachat n’est pas si fantomatique que cela. En tout cas, dans le clan du propriétaire américain, on est bien décidé à montrer les crocs et cette révélation de La Provence le démontre.

En effet, dans la plainte déposée, les avocats du businessman de Boston annoncent demander la somme de 500.000 euros de « dommages et intérêts » pour la mauvaise publicité à l’encontre du club, la déstabilisation et les affirmations mensongères au sujet de la vente de l’OM et des contacts en cours à ce sujet. Un montant destiné à montrer que McCourt s’agace très clairement des déclarations et agissements du duo précité, qui a énormément parlé avec beaucoup d’assurance, sans que cela ne débouche sur la moindre offre sérieuse. Et c’est plus la mauvaise publicité autour de son club que l’absence d’offre qui dérange McCourt, qui assure à chaque occasion qu’il n’a aucune intention de vendre alors que les résultats sportifs sont au rendez-vous.