OM : 30.000 supporters au Vélodrome, ça c'est Marseille !

Ce samedi soir, l'OM affrontera Villarreal en amical, et 30.000 supporters marseillais seront présents au Vélodrome. Une grand première en France avant peut-être une hausse de la jauge contre l'ASSE.

Après de longs mois passés devant des tribunes vides, ce qui a probablement évité bien des tourments compte tenu des performances sportives de l’OM, les joueurs marseillais vont retrouver un Vélodrome bien rempli à l’occasion de la réception du dernier vainqueur de l’Europa League ce samedi soir. En effet, contrainte sanitaire oblige, 30.000 spectateurs au maximum seront présents, et seuls quelques rares tickets sont encore en vente pour cet OM-Villarreal. Du côté de l’Olympique de Marseille, on se réjouit de ce retour au stade des fans, et surtout de l’engouement engendré par cette rencontre de gala. Pour le nouveau directeur de la communication de l’OM, cette passion n’est pas une surprise, et elle confirme que le club phocéen est à part dans notre pays. Se confiant au Phocéen, Jacques Cardoze espère surtout que cette jauge va rapidement gonfler pour le début de la saison de Ligue 1.

Le dircom de l’Olympique de Marseille souhaite que les supporters jouent le jeu du pass sanitaire afin de valider le plan mis en place par la direction du club. « On sait que la France du foot va regarder OM-Villarreal. On a encore battu des records d'audience contre St Etienne à Gueugnon mais aussi dans le stade, avec 8.000 personnes. Il n'y a pas d'autre club qui fait autant en ce moment. On a été parmi les premiers à prendre en compte le pass sanitaire à Fos contre le Servette, on atteint 8.000 à Gueugnon et ce soir, nous allons encore être les premiers avec 30.000 personnes qui vont remplir notre maison ! Alors oui, il y a une excitation pour tout le monde ! Cet examen de passage est important pour nous, pour nous rassurer par rapport au nouveau procédé avec le pass sanitaire, mais aussi psychologiquement pour tous les amoureux du foot en France pour se rendre compte que l'on peut démarrer la saison avec ce virus mais aussi avec du monde dans les stades et que cela peut très bien se passer. Il va y avoir Villarreal puis, on pourra continuer cette montée en puissance avec une jauge de 50.000 contre Bordeaux et j'espère la totalité du stade ouvert contre St Etienne. L'idée, si tout se passe bien, est de démarrer ensuite la campagne d'abonnements »,, explique Jacques Cardoze, pour qui ça sera une grande première à titre personnel dans sa nouvelle fonction à l'OM.