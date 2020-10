OM : 3-0 face à City, Villas-Boas félicite ses joueurs

Dans : OM.

André Villas-Boas, entraineur de l’OM, après la défaite 3-0 à domicile face à Manchester City : « Le deuxième but a été un coup dur car on était en train de changer un peu les choses, on faisait les changements. On a eu un peu de mal à sortir du pressing en première période (...) Malheureusement, cette passe ratée a donné le 1-0. On a payé cher notre erreur. (Relancé au sujet de ses choix tactiques sur le match) Chaque équipe a ses caractéristiques et ses joueurs. On a joué à cinq (derrière) comme les quinze derniers adversaires de City. On n'allait pas jouer en 4-4-2 losange ou en 4-3-3 contre City. La stratégie n'était pas différente des autres équipes, il ne faut pas dire de conneries. Les joueurs ont été exceptionnels »