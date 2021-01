OM : 29 janvier, et Villas-Boas annonce son départ

Dans : OM.

Pour ceux qui se demandaient comment l’OM, très bien parti mais à l’arrêt depuis quelques semaines, allait terminer la saison, la réponse est peut-être tombée en conférence de presse ce vendredi 29 janvier.

André Villas-Boas a pris la parole à la veille du match face à Rennes, et a reconnu que son aventure à l’OM s’arrêterait logiquement en fin de saison. L’entraineur portugais, qui évoquait encore il y a quelques semaines l’idée de prolonger, estimait alors que la durée de deux ans lui paraissait longue. Mais depuis, les résultats ont chuté, et il a surtout perdu la mainmise sur son vestiaire. Alors qu’il défendait ses joueurs à tout prix, AVB a fini par reconnaitre que Payet et Thauvin ne pouvaient plus se supporter. Un élément déclencheur de nombreuses rumeurs et informations au sujet de l’ambiance en interne. Résultat, l’OM continue de dégringoler et son avenir est désormais bouché. Il l’a reconnu sans détour devant la presse.

« Vue la situation actuelle, oui je pense que c'est la fin. Je ne pense pas que ça soit possible de prolonger. Même moi je n'attends pas de signe de la part de la direction. Je ne suis pas prioritaire, je n'attends rien d'eux car je suis responsable de ces résultats actuels qui sont un désastre. En ce moment, je ne veux surtout pas mettre la pression sur ça. Il y beaucoup de coaches qui sont en fin de contrat. On doit être pros. Après ça ne dépend pas de moi, je n'ai jamais reçu une offre de prolongation. On est le 29 janvier, je pense que c'est mort. J'ai un très bon rapport avec ce groupe, on continue de bien travailler, j'ai le soutien de la direction. On a tous les ingrédients pour sortir de cette période. Sur l'état d'esprit, je n'ai rien à dire », a assuré André Villas-Boas qui ne veut pas voir tout en noir, et compte peut-être produire un électrochoc en réglant son cas personnel. Le groupe de l’OM en a bien besoin actuellement.