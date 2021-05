OM : 25ME sur un Brésilien, Longoria attaque !

Dans : OM.

Convoqué en sélection brésilienne pour disputer les JO l’été prochain, Gerson va connaître un mercato agité. Avec notamment des intérêts venus de la L1, et plus particulièrement de l’OM.

Même s’il a raté sa première expérience en Europe, du côté de l’Italie, où il n’a pas fait fureur, que ce soit à la Roma (2016-2018) ou à la Fiorentina (2018-2019), Gerson a parfaitement relancé sa carrière dans son pays. Retourné au Brésil durant l’été 2019, le milieu de terrain a effectivement réalisé de belles choses sous le maillot de Flamengo au cours des derniers mois. Si bien qu’il se retrouve désormais dans le viseur de grands clubs européens. Et selon Globo Esporte, c’est l’Olympique de Marseille qui ferait la course en tête dans ce dossier. Suivi par Jorge Sampaoli depuis de longs mois, le joueur de 23 ans serait la priorité du club phocéen dans l’entrejeu. Pour arriver à ses fins et faire ainsi plaisir à son entraîneur, Pablo Longoria aurait même dégainé une première offre de transfert de l’ordre de 25 millions d’euros, tout cela évidemment avec l'accord de Frank McCourt.

Les représentants de l’OM négocient

Un prix tout de même ahurissant de la part de Marseille pour celui qui a été recruté par Flamengo contre un chèque de 11 ME il y a seulement deux ans. Et pourtant, le média brésilien explique que cette proposition a été refusée par le club brésilien, qui réclame pas moins de 30 ME, plus un pourcentage à la revente, pour lâcher sa pépite. Autant dire que les négociations s’annoncent difficiles pour l’OM, surtout que le Brésilien est aussi dans le viseur de… l’OL. En tout cas, du côté de Marseille, Tulio de Melo joue les négociateurs avec un « partenaire français », afin de rendre ce deal jouable pour toutes les parties. Les deux représentants ont d’ailleurs récemment rencontré la direction de Flamengo ainsi que Marcao, le père de Gerson. Preuve que l’OM est bien présent dans ce dossier, mais peut-être pas à ce prix-là, Frank McCourt et Pablo Longoria étant prêts à faire des efforts mais pas n'importe quoi lors du prochain mercato.