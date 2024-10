OM ‍: 2200 places en plus, Marseille remercie le PSG

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM recevra le PSG le 27 octobre prochain dans un Stade Vélodrome des grands soirs. Pour l'occasion, les supporters du club de la capitale seront encore une fois interdits de déplacement dans la cité phocéenne.

L'OM a de grandes ambitions cette saison en Ligue 1. Si tout n'est pas encore parfait, les hommes de Roberto De Zerbi comptent bien monter en puissance au fur et à mesure des matchs. Il faudra notamment se montrer présent lors des grands affiches du championnat. Et quoi de mieux qu'un Classique pour le faire. Le 27 octobre prochain au Stade Vélodrome, l'OM recevra le PSG. Un match qui est déjà dans beaucoup d'esprits, sachant que les Phocéens croient plus que jamais en leurs chances de titre en fin de saison. Pour ce choc, les fans du club de la capitale ne seront une nouvelle fois pas présents, les autorités craignant des débordements. Initialement, le parcage visiteurs du Stade Vélodrome peut contenir plus de 2000 places. Il faudra donc les vendre aux fans de l'OM pour la rencontre face au Paris Saint-Germain.

Le Vélodrome fera vraiment le plein face au PSG

Selon les informations de France Bleu, l'Olympique de Marseille va d'ailleurs remettre en vente ce mardi 2200 places pour le Classique, qui correspondent aux billets du parcage parisien. A noter que ces précieux sésames, qui devraient partir en quelques minutes seulement, sont réservés en priorité aux fans phocéens membres du Peuple Bleu et Blanc qui n'ont pas eu la chance d'avoir des places pendant les précédentes sessions de ventes. Les achats sont d'ailleurs limités à quatre places par membre. De quoi permettre donc au Stade Vélodrome de faire totalement le plein et de mettre une ambiance des grands soirs. Un tifo spécial devrait être réalisé pour l'occasion, sachant que l'OM attend de faire tomber le PSG sur ses terres en Ligue 1 depuis 2011...