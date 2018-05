OM : 21 interpellations à Lyon, des incidents à Marseille

Dans : OM, OL, Europa League.

Les appels au calme ont plutôt porté leurs fruits avant la finale de l’Europa League entre l’Atlético Madrid et l’Olympique de Marseille, ce mercredi à Lyon.

Quelques incidents ont bien eu lieu à l'intérieur comme en dehors du stade de Décines, mais l’essentiel de la soirée s’est passé dans le calme. Il y a tout de même eu 21 interpellations par des forces de l’ordre très vigilantes, dont 18 supporters marseillais. Parmi les motifs, on retrouve principalement l’introduction ou l’utilisation de fumigènes dans le stade, ainsi qu’un début de bagarre dans une tribune et une tentative d’intrusion sur la pelouse. Dans le centre de Lyon, cela s’est également globalement bien passé, même si une poignée de fans de l’OL et de l’OM se sont cherchés, avec là aussi quelques interpellations à la clé, dont un pour port d’arme d’un supporter lyonnais.

C’est finalement à Marseille que les autorités ont eu le plus de soucis. Après la défaite, des affrontements ont eu lieu entre des jeunes descendus au centre-ville et les forces de l’ordre. Cela a débouché sur une dizaine d’interpellations, et quelques dégâts sur la Canebière avant que le calme ne revienne en toute fin de soirée.