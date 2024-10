OM ‍: 20 ME pour Wahi, Longoria acceptera l'offre

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recrue phare de l’OM l’été dernier, Elye Wahi a décidément du mal à répondre aux attentes placées en lui. Son match face au PSG ne va pas aider l’ancien buteur du MHSC, que Marseille pourrait vendre assez vite.

En juillet dernier, l’Olympique de Marseille n’a pas hésité à envoyer 25 millions d’euros pour recruter Elye Wahi afin de succéder à Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien attaquant de Montpellier peine à s’acclimater dans la cité phocéenne, avec deux petits buts au compteur et des prestations inquiétantes comme face au Paris Saint-Germain dimanche soir. Pas aidé par l’infériorité numérique de son équipe, Elye Wahi a été invisible et sur le peu de ballons joués, l’international espoirs français s’est littéralement fait manger par la défense centrale du PSG et notamment par un Pacho incisif et particulièrement dominateur dimanche au Vélodrome.

Assez critique à l’égard de l’attaquant olympien depuis le début de la saison, Daniel Riolo a remis une couche après la défaite de l’OM contre Paris et pour le journaliste de RMC, un départ de Wahi dès le mercato hivernal ne serait pas une surprise. « Si tu as un club de Bundesliga qui propose 20 millions d’euros cet hiver, il faut le faire partir » a lâché le consultant de l’After Foot, convaincu que Wahi n’est pas le grand attaquant dont l’OM a besoin cette saison avec Roberto De Zerbi. Ce lendemain de Classique sera difficile pour l’attaquant de 21 ans, également critiqué par La Provence qui lui a attribué la note de 2/10.

Un match à oublier pour Elye Wahi

« Il n’a pas pesé sur le match ni sur la défense parisienne, faisant presque jamais illusion dans les duels » regrette le quotidien régional. Buteur face à un Montpellier cataclysmique la semaine dernière, Wahi avait retrouvé de la confiance mais ce match face au PSG risque de le replonger dans ses doutes. Il sera intéressant de voir si Roberto De Zerbi lui maintiendra sa confiance dimanche prochain à Nantes, ou si l’entraîneur italien relancera Neal Maupay, qui n’est pas rentré en jeu face à Paris ce dimanche.