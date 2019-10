OM : 2 renforts au mercato, il supplie Marseille

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Cet été, l’Olympique de Marseille a réalisé un mercato cohérent en s’attachant les services de Dario Benedetto, Valentin Rongier et Alvaro Gonzalez. Globalement, les trois recrues se sont bien adaptées à l’OM et leur rendement est satisfaisant. Mais d’un point de vue purement quantitatif, André Villas-Boas est beaucoup trop juste, la preuve avec les blessures et suspensions de Kamara, Alvaro, Payet et Thauvin, qui ont laissé un immense vide au sein de l’effectif.

C’est ainsi que pour Jean-Charles De Bono, il est absolument impératif de recruter au minimum deux joueurs durant le prochain mercato hivernal. « L’OM a déjà de grosses difficultés d’effectif. On n’a pas non plus de la qualité extraordinaire surtout avec les absences de Thauvin, Payet et Alvaro. Il va falloir prendre au moins deux joueurs. Une sentinelle et peut être un latéral gauche. Le club ne veut pas trop investir. Il va falloir faire des prêts, être intelligent. L’OM sera en difficulté s’il n’y a pas d’autres joueurs » a commenté le consultant du site FC Marseille, pour qui Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta n’ont pas le choix que d’accéder à cette demande s’ils veulent réellement avoir une chance d’accrocher une place sur le podium en fin de saison.