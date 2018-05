OM : 180ME lachés au mercato, c'est pas du pipeau !

Dans : OM, Mercato.

En discussion pour l’exploitation du Vélodrome, l’Olympique de Marseille ne parvient pas à trouver un accord avec Arema.

Agacé, Jacques-Henri Eyraud a donc profité d’un entretien accordé à La Provence pour menacer la ville de quitter l’enceinte olympienne, afin d'en construire une nouvelle. C’était aussi l’occasion de rappeler que le club phocéen a toujours respecté ses engagements sous l’ère Frank McCourt, notamment en ce qui concerne les investissements. A ce sujet, le président a même révélé le montant total dépensé par le propriétaire américain depuis son arrivée en 2016.

« Frank McCourt a déjà investi 180 millions d'euros dans l'OM, hors rachat, a indiqué Eyraud. Quels investisseurs ont dépensé autant en dix-huit mois, dans notre ville et dans un de ses poumons culturels et économiques ? Sont-ils si nombreux que ça ? Et a-t-on menti sur nos intentions ? A-t-on fait quelque chose en contradiction avec ce que nous avons annoncé lorsque nous avons pris les manettes du club ? »

L'OM à un tournant de son projet

« Avons-nous raconté des histoires qui se sont avérées fausses ? On a fait ce qu'on a dit, on veut continuer, mais là, on arrive à un premier moment absolument charnière de notre projet », a-t-il prévenu. Rappelons que McCourt avait annoncé un budget de 200 M€ à dépenser sur quatre ans. Si le big boss n'a pas revu ses ambitions à la hausse, la marge de manoeuvre risque d'être limitée au mercato...