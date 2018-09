Dans : OM, Mercato, PSG.

Arrivé à l’automne 2016 dans les bagages de Jacques-Henri Eyraud, qui a toujours apprécié son expérience, son relationnel et ses contacts, Andoni Zubizarreta ne fait pas totalement l’unanimité à l’Olympique de Marseille.

Néanmoins, comme lors de ses passages dans ses clubs précédents, le Basque ne fait pas de vagues, et avance dans la direction qu’on lui donne. Il prospecte et propose, puis négocie, en fonction des désidératas de Rudi Garcia. Pas toujours écouté, puisqu’il ne voulait pas vendre Zambo-Anguissa, préférant attendre un an pour le céder encore plus cher, et ne souhaitait pas mettre autant sur Strootman, Zubizarreta ne se formalise pas. Dans ses révélations sur le travail de l’Espagnol au sein de l’OM, L’Equipe évoque une anecdote savoureuse.

Ainsi, interrogé sur le prix du joueur par un intermédiaire qui souhaitait provoquer le départ de Clinton Njié en hiver dernier, « Zubi » a simplement demandé confié qu’il laisserait partir le Camerounais « au prix de Mbappé ». Une manière de faire comprendre, avec humour, que faute d’un attaquant, il ne laisserait filer l’ancien lyonnais qu’à un prix très intéressant. Peut-être un début d’explication sur la fameuse sortie du Lion Indomptable, qui se comparait à Mbappé en juillet dernier, avec même selon lui quelques points d’avance en sa faveur dans certains domaines par rapport au Parisien…