OM : Habib Beye n’a qu’un reproche, il coûte des millions d'euros !

Dans : OM, Ligue 1.

Accroché à Strasbourg (1-1) vendredi, l’Olympique de Marseille s’est encore éloigné de son objectif en championnat.

Tout reste possible mathématiquement, mais il faudrait un miracle pour que le club phocéen dispute une coupe d’Europe la saison prochaine. C’est donc déjà l’heure du bilan pour l’actuel sixième de Ligue 1, à qui Habib Beye ne reproche pas sa communication tant critiquée. Non, l’ancien Marseillais regrette plutôt les erreurs commises sur le marché des transferts, celles qui ont selon lui plombé la saison olympienne.

« Il faut surtout bien cibler ce recrutement. Aujourd’hui c’est l’échec du recrutement de l’OM, a analysé le consultant de Canal+. Ils ont été chercher des joueurs, ils ont dépensé de l'argent... Mais moi j’accorde peu d’importance au Champion’s Project. C’est de la communication à l’Américaine. Ils sont comme ça, avec des effets d’annonce. Ce qu’il manque à l’OM, c’est qu’au vu de son budget, de la qualité de son effectif, c’est de finir dans le TOP 3 et aller en Ligue des Champions. »

Le mercato, la cause de tous les maux

« Si demain l’OM se qualifiait après le parcours en Europa League de la saison dernière, le débat n’existerait pas. On considérerait que ce qu’ils ont fait est cohérent. Le gros échec, c’est de ne pas être qualifié en Ligue des Champions, a souligné Beye. Il va falloir repenser le recrutement et l’équipe. Il faut trouver les bons joueurs… Radonjic, ça n’a pas donné satisfaction. Caleta-Car, ça revient en fin de saison… Beaucoup de joueurs n’ont pas trouvé leur niveau qu’ils doivent avoir à l’OM. Et c’est ça l’échec de l'OM cette saison. » Le club n’aura donc pas le droit à l’erreur cet été.