OM ‍: 18 ME pour un attaquant danois, De Zerbi est bouillant

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Roberto De Zerbi est déjà au travail avec l'OM afin de renforcer l'effectif phocéen. L'Italien cherche des joueurs de ballon pouvant coller à ses idées tactiques.

L'OM est au travail sur le marché des transferts. L'été promet une nouvelle fois d'être bouillant sur la Canebière. La récente venue de Roberto De Zerbi a déjà changé pas mal de choses. Et elle continuera de le faire. Le technicien italien veut recruter des éléments capables d'apporter un vrai plus et adaptés à ses principes de jeu. Il ne manque déjà pas d'idées et l'une d'elles mène en Belgique du côté de Bruges. En effet, le profil de Skov Olsen est très apprécié par la direction de l'Olympique de Marseille.

Skov Olsen, une pépite danoise appréciée par De Zerbi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andreas Skov Olsen (@andreasskovolsen)

Selon les informations du journaliste Adam Manseur, les Phocéens veulent passer à l'action pour enrôler l'international danois de 24 ans. L'ailier droit souhaite quitter la Belgique dès cet été, conscient des clubs intéressés par son profil. De nombreux clubs italiens et espagnols sont à l'affût dans ce dossier et l'OM serait inspiré de ne pas trop trainer pour boucler l'opération de l'international danois, buteur face aux Bleus avant la Coupe du monde 2022. Avec Bruges, Olsen a réalisé de belles prestations. Depuis son arrivée en 2022 en provenance de Bologne, il a planté 39 buts en 93 matchs disputés. En fin de contrat en juin 2026, il est estimé à quelque 18 millions d'euros par le Club Bruges.

Un montant assez élevé mais que pourrait aligner l'Olympique de Marseille, qui réalisera des ventes et qui a déjà reçu un bon pactole avec celle de Vitinha au Genoa. Il se dit que cet été, les Phocéens pousseront vers la sortie près de 10 joueurs. Dans le sens inverse, les arrivées pressenties sont nombreuses. Et avoir Roberto De Zerbi est un sacré argument pour convaincre les joueurs courtisés par Marseille.