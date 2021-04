OM : 15 ME au mercato, Balerdi est dans le flou total

Dans : OM.

Titulaire pour la quatrième fois de suite, Leonardo Balerdi s'est mis en évidence à l’occasion de la victoire de l’OM contre Dijon dimanche soir (2-0).

Homme fort de Jorge Sampaoli depuis la prise de fonctions de l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi a inscrit dimanche soir son deuxième but de la saison en Ligue 1. Au-delà d’avoir été décisif, le défenseur central prêté par le Borussia Dortmund a encore livré une belle prestation dans le 3-4-3 de Jorge Sampaoli. A l’aise aux côtés d’Alvaro Gonzalez et d’Hiroki Sakaï, il fait partie des joueurs prêtés à l’OM qui donnent satisfaction à Jorge Sampaoli et à Pablo Longoria, à l’instar de Pol Lirola et au contraire d’Olivier Ntcham et de Michaël Cuisance. Reste que pour s’octroyer définitivement les services de l’international argentin, il faudra débourser la coquette somme de 15 ME.

Une somme bien trop importante que Pablo Longoria souhaite négocier à la baisse avec le Borussia Dortmund en mettant en avant la conjoncture actuelle. De son côté, Leonardo Balerdi ne sait absolument pas de quoi son avenir sera fait selon les informations relayées par Le Phocéen. « Pour l'instant, ce dernier ignore tout de son avenir, son option d'achat s'avérant colossale pour un club désargenté comme l'OM » peut-on lire. La situation est similaire en ce qui concerne Pol Lirola, qui est lui prêté par la Fiorentina avec une option d’achat estimée à 12 ME. De toute évidence, l’Olympique de Marseille fera son maximum afin d’acheter définitivement le latéral espagnol et le défenseur centraux argentin, totalement compatibles au système de jeu de Jorge Sampaoli. Il faudra en revanche se montrer imaginatif et peut-être dégraisser pour parvenir à boucler ces deux transferts. Le départ programmé de Duje Caleta-Car, courtisé en Angleterre, pourrait en partie permettre de financer la venue de Leonardo Balerdi en provenance du Borussia Dortmund.