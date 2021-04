L1 : La grosse opération de l'OM !

Dans : Ligue 1.

31e journée de Ligue 1 :

Orange Vélodrome.

Olympique de Marseille - Dijon FCO : 2 à 0.

Buts : Balerdi (45e+1), Alvaro Gonzalez (79e) pour l'OM.

Face à la lanterne rouge dijonnaise, l’Olympique de Marseille a tranquillement relancé la machine grâce à ses défenseurs centraux (2-0).

Suite aux matchs nuls de tous ses concurrents dans la course au Top 5, le club phocéen avait à coeur de l’emporter à domicile. Après 45 minutes bien ternes, tout le monde se dirigeait sur une première période sans but, mais Balerdi ouvrait finalement la marque dans le temps additionnel ! Sur un corner tiré par Payet depuis le côté droit, l’Argentin catapultait le ballon au fond des filets de la tête (1-0 à la 45e+1). En deuxième période, Payet était tout proche du break (60e), mais c’est Alvaro Gonzalez qui tuait le suspense de la tête sur une nouvelle offrande du milieu français (2-0 à la 79e).

Grâce à cette troisième victoire en quatre matchs sous les ordres de Jorge Sampaoli, l’OM remonte à la sixième place de la L1 et revient donc à une unité de Lens dans la course à la Coupe d’Europe. Loin derrière, l’équipe de David Linarès enchaîne une onzième défaite de rang en championnat et file tout droit en Ligue 2...