OM : 11 ans plus tard, Deschamps prend une décision forte

Par Eric Bethsy

Pour le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, le Vélodrome accueillera un spectateur particulier dimanche soir. Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps est effectivement attendu dans l’enceinte phocéenne pour la première fois depuis son départ en 2012.

Petit événement à Marseille dimanche soir. A l’occasion du choc face au Paris Saint-Germain, la tribune présidentielle du Vélodrome accueillera un certain Didier Deschamps, annonce le quotidien régional La Provence. Le sélectionneur de l’équipe de France a prévu de se déplacer jusqu’à l’enceinte du boulevard Michelet pour la première fois depuis son départ du club phocéen en 2012, soit depuis près de 11 ans !

L’ancien coach de l’Olympique de Marseille était bien sûr revenu à plusieurs reprises avec les Bleus, notamment pendant l’Euro 2016, mais aussi lors du match amical remporté contre la Côte d’Ivoire (2-1) en mars 2022. Didier Deschamps pourra se remémorer quelques bons souvenirs, même si l’on imagine que sa présence est davantage liée au rassemblement de l’équipe de France le mois prochain.

Une opportunité pour Rongier

En effet, le sélectionneur des vice-champions du monde pourra vérifier l’état physique de Presnel Kimpembe et de Kylian Mbappé, tous les deux récemment revenus de blessure. Le technicien aura également un œil sur plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille, à commencer par les internationaux Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout. On peut aussi imaginer que Didier Deschamps observera la performance de l'homme en forme Valentin Rongier.

Jamais convoqué chez les Bleus, le milieu et vice-capitaine marseillais réalise une excellente saison. De nombreux observateurs l'estiment capable d'intégrer la sélection tricolore dont l’entrejeu reste affaibli par les absences de Paul Pogba et de N’Golo Kanté. Déjà impressionnant face aux Parisiens (victoire 2-1) en Coupe de France le mois dernier, Valentin Rongier tient l’occasion rêvée de marquer des points sous les yeux du sélectionneur.