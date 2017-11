OM : 10 mois sans pénalty, les supporters s’interrogent

Dans : OM, Ligue 1.

Il ne risque pas d’y avoir de pénaltygate à Marseille. En championnat de France, cela fait 279 jours que l’OM n’a pas bénéficié d’un pénalty. Une statistique assez étonnante pour une équipe qui occupe la première partie de tableau, et possède en plus de nombreux joueurs dribbleurs ou provocateurs comme Dimitri Payet ou Florian Thauvin. Mais les chiffres ne mentent pas, et il faut remonter au 27 janvier 2017 et un pénalty accordé aux Olympiens contre Montpellier (voir photo) pour trouver trace du dernier coup de sifflet arbitral en ce sens.

Et cela fait long pour les supporters olympiens, qui se demandent quand même s’il n’y a pas de complot derrière tout ça, se retrouvant même sur les réseaux sociaux pour compter les jours depuis le dernier pénalty sifflé. Car rien que depuis le début de la saison, Saint-Etienne et Nice ont eu cinq pénaltys, le PSG et Monaco 4, ou encore Lyon 3. Et les théoriciens du complot ne manquent pas de grain à moudre, puisque l’OM est, dans l’autre sens, le club le plus sanctionné de Ligue 1, avec 34 cartons jaunes déjà récoltés depuis le début de la saison, ainsi que deux cartons rouges.