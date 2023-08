OM ‍: 10 ans plus tard, Loïc Rémy est toujours dégoûté

Dans : OM.

Sans club après la fin de son contrat à Brest, Loïc Rémy reste marqué par son départ de l’Olympique de Marseille en janvier 2013. L’attaquant français avait été poussé vers la sortie.

Difficile de dire si Loïc Rémy trouvera un club cet été. Après les pépins physiques qui ont gâché sa pige à Brest la saison dernière, l’attaquant de 36 ans se retrouve libre et de plus en plus proche du terme de sa carrière. En tout cas, le Français ne retrouvera pas le niveau qui avait fait de lui l’une des références de Ligue 1, notamment à l’époque où il évoluait à l’Olympique de Marseille. Un club qu’il avait dû quitter contre sa volonté en janvier 2013.

« J'étais bien là-bas, a raconté Loïc Rémy à Oh My Goal. On peut encore parler de progression, en disant que l'Angleterre est un championnat attractif. Mais moi, pour être honnête, je n'avais pas envie de partir de Marseille. Ça s'est passé dans des conditions un peu... Le club m'a fait comprendre qu'il fallait que je parte mais je n'avais pas envie de partir de Marseille parce que je m'étais établi dans ce groupe qui vivait super bien pendant l'ère Deschamps. »

« C'est seulement après (avec le coach Elie Baup, ndlr) que ça s'est compliqué et que je me suis dit : "bon, il faut que tu partes." Mais dans ma tête, j'étais encore sous contrat et je n’avais pas envie de partir, a insisté l’avant-centre. (...) On était en déplacement, je reçois un appel vers 22 ou 23h, on avait match le lendemain. On me demande de descendre à l'accueil parce qu'apparemment il y a un terrain d'entente avec Newcastle. Moi je ne comprends pas trop, mon agent ne m'a pas appelé. »

Rémy éjecté en plein déplacement

« Donc je dis qu'on règlera ça après le match. Mais on m'ordonne de descendre et on m'annonce un accord avec Newcastle : "va faire tes affaires, c'est déjà réglé." J'appelle mon agent qui n'est pas au courant et qui me dit de faire ce qu'on me dit. Ça se passe dans la confusion totale. Je pars à contre-coeur parce que je pense que si j'étais resté... Je ne sais pas. Mais en tout cas je pars à contre-coeur. Ce n'était pas le moment, en plein milieu de la saison », a regretté Loïc Rémy, qui avait finalement rejoint les Queens Park Rangers.