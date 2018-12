OL-OM : Chelsea hésite entre Fékir et Thauvin, le prix fait tousser

Dans : OM, Mercato, OL, Premier League.

Malgré le début de saison délicat de l’OM, Florian Thauvin ne connaît pas la crise. Déjà auteur de 12 buts toutes compétitions confondues, l’international français a maintenu un niveau de performance très élevé en cette saison 2018-2019. Et cela n’échappe pas aux cadors européens, qui sont de plus en plus nombreux à le surveiller en vue du prochain mercato estival. L’intérêt du Bayern Munich, de l’Atlético Madrid et de l’Inter Milan est connu de longue date. Mais selon les informations de France Football, un nouveau poids lourd européen s’est ajouté à la liste des prétendants à « Flotov ».

En effet, l’hebdomadaire affirme que les dirigeants de Chelsea supervisent régulièrement l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Egalement intéressé par le profil de Nabil Fekir, le club londonien cherchera à renforcer sa ligne d’attaque l’été prochain et plusieurs joueurs de Ligue 1 apparaissent donc sur les tablettes de ses recruteurs. Reste à savoir combien les Blues seront prêts à offrir à Marseille pour celui que France Football estime à environ 45 ME. Une somme que Jacques-Henri Eyraud doit trouver bien légère, lui qui a déjà expliqué par le passé qu’il ne regarderait pas les propositions inférieures à 80 ME pour son meilleur joueur…