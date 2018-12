OL : Fekir veut partir, Aulas tue le suspense avant le mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Lundi soir sur RMC Sport, Jean-Michel Aulas expliquait que l’Olympique Lyonnais allait faire son maximum pour prolonger le contrat de Nabil Fekir. Mais ce que le président rhodanien avait oublié de préciser, c’est que le capitaine rhodanien a d’ores et déjà annoncé à ses dirigeants son intention de quitter son club formateur lors du prochain mercato d'été. Interrogé par Le Progrès ce mardi, Jean-Michel Aulas a tué le suspense, confirmant les envies de départ de son capitaine, bien moins performant depuis son retour de la Coupe du monde cet été.

Chelsea... et Liverpool sur les rangs

« Je ne pense pas qu’il ait envie de partir du moment où l’OL peut se qualifier en Champions League ou a minima en Europa League. Je n’imagine pas qu’il parte cet hiver, mais oui, Nabil veut partir. On va le prolonger, car un contrat long est une sécurité pour un joueur, avec une clause qui lui permettra de partir quand il le souhaitera. Nabil fait partie de la famille et on a toujours essayé de faciliter les choses avec les joueurs formés au club » a expliqué Jean-Michel Aulas, en toute transparence. Pour ce qui est de sa future destination, la priorité est clairement donnée à la Premier League selon le quotidien lyonnais. Outre les Reds de Liverpool, Chelsea serait particulièrement séduit par le profil de Nabil Fekir. Voilà qui promet un été très agité en 2019 pour l’OL…