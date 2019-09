OL : Le top est devenu flop, il doit vite réagir !

Dans : OM, Ligue 1.

Excellent depuis le début de la saison, Thiago Mendes n’a pas brillé face aux Girondins de Bordeaux. Positionné en sentinelle, sans Lucas Tousart à ses côtés, pour la première fois de la saison, le Brésilien a certainement réalisé son match le plus décevant du mois d’août. Et pour preuve, l’ancien Lillois n’a pas terminé la rencontre puisqu’il a été exclu en début de seconde période pour deux fautes évitables. Un match à oublier pour Thiago Mendes selon Nicolas Puydebois, qui attend déjà avec impatience la réaction du Brésilien dans les semaines à venir.

« Positionné en sentinelle dans l’entrejeu lyonnais, comme on pouvait le pressentir après les déclarations de Juninho, il n’a pas eu la maîtrise qu’on lui connaît. D’abord balle au pied, où il n’a jamais pesé sur le jeu de L’OL. Puis, sur les deux interventions conduisant à son carton rouge. Une expulsion logique et un match à oublier pour lui » a indiqué le chroniqueur du site Olympique-et-Lyonnais, pour qui Thiago Mendes a été le flop n°1 des Gones face aux Girondins de Bordeaux. Même si Reine-Adelaïde, Aouar, Cornet et Terrier n’ont pas non plus été épargnés par l’ancien gardien de l’OL.