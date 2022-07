Officiel : Luan Peres quitte l'OM pour Fenerbahçe

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'histoire entre l'OM et Luan Peres n'aura duré qu'un an. Le défenseur brésilien a été transféré ce vendredi à Fenerbahçe.

Acheté à Santos pour 4,5 millions d'euros, Luan Peres a réalisé une saison honorable sous les ordres de Jorge Sampaoli. Mais le départ de ce dernier et l'arrivée d'Igor Tudor aura contribué à le voir partir. Pas dans les plans du Croate et confronté à une concurrence accrue par les arrivées de Mbemba et Isaak Touré, le Brésilien file en Turquie. Il a signé à Fenerbahçe ce vendredi. Une opération officialisée dans la soirée et qui se concrétise pour un peu plus de 5 millions d'euros. Une belle petite vente pour les Marseillais qui s'offrent une plus-value dans l'histoire.