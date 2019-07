Officiel : L’OM roule avec Uber Eats jusqu’en 2022

Dans : OM, Ligue 1.

Libre de tout sponsor depuis la fin de l’accord avec Orange, le maillot de l’Olympique de Marseille fera désormais de la place pour Uber Eats. Le service de livraison de plats cuisinés a profité de l’aubaine pour signer un partenariat valable pour les trois prochaines saisons, a confirmé Jacques-Henri Eyraud en conférence de presse ce lundi midi.

« L’OM, nous comptons sur nos partenaires pour croitre et progresser ensemble, pour vivre des émotions communes que seul le football est capable de générer. Uber Eats a beaucoup de points communs avec l’OM, notamment sa claire orientation digitale, une innovation permanente et le souci de communiquer avec un public jeune », a fait savoir le président marseillais à propos de ce partenariat qui sera visible très rapidement, et notamment lors du match amical du club phocéen face à Naples dès le 4 août prochain. Le montant de l'accord n'a pas été révélé, mais il ne dépasserait pas les 3 ME.