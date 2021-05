Officiel : L'OM confirme le départ de Sakaï

Dans : OM.

Au lendemain du message d’adieu posté par Hiroki Sakaï sur les réseaux sociaux, l’Olympique de Marseille a officialisé le départ de l’international japonais. « Notre latéral quitte le club après 5 saisons et 184 matchs sous le maillot bleu et blanc. Merci pour tout Hiroki » a publié l’OM. L’ancien défenseur d’Hanovre, qui avait encore un an de contrat à Marseille, va s’engager avec le club japonais d'Urawa.