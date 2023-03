Nuno Tavares a le niveau pour le Real, mais pas pour l'OM

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Prêté par Arsenal lors du dernier mercato estival, Nuno Tavares réalise une bonne saison sous le maillot de l’OM. Mais pas assez pour pouvoir s’imposer à Marseille, selon Walid Acherchour.

Si certains recrutements du club phocéen peuvent être remis en question, la venue de Nuno Tavares a globalement été positive pour Marseille. Titulaire indiscutable dans le dispositif tactique d’Igor Tudor, le Portugais a marqué six buts en 32 matchs toutes compétitions confondues. Autant dire qu’il a répondu aux attentes placées en lui par le coach croate, qui ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur son joueur de 23 ans : « Il a des capacités physiques fantastiques, il a des jambes hors du commun, il pourrait jouer au Real, au Barça, à City... Il doit encore grandir et progresser, mais il peut changer les choses quand il est en forme ». Une déclaration d’amour qui montre que Tavares est bien l’un des hommes forts de l’OM cette saison. Pas suffisamment pour Walid Acherchour, qui pense que Pablo Longoria peut trouver mieux.

« Défensivement, c’est très compliqué »

🗣 "A chaque fois qu'il y a eu des gros matchs, ses lacunes étaient criantes"



❌ Walid Acherchour ne conserverait pas Nuno Tavares à l'OM. pic.twitter.com/3adUKOHf2i — After Foot RMC (@AfterRMC) March 30, 2023

« Je ne garderai pas Tavares à l’OM, même si tout n’est pas à jeter dans sa saison, loin de là. Mais le curseur de l’OM, ça doit être la Ligue des Champions. Et à chaque fois qu'il y a eu des gros matchs pour le podium en L1 ou en C1, Tavares n’a pas été grandiose. Ses lacunes techniques étaient criantes. Elles ont été masquées par la supériorité collective de l’OM dans les autres matchs. Défensivement, c’est très compliqué. Avec le talent de Longoria, l’OM a la possibilité de trouver un meilleur latéral que Tavares, notamment en Italie. Marseille doit trouver un piston qui fait du 6-7 toute l’année, plutôt qu’un joueur qui fait une fois 8 et une fois 2. Je pense notamment à Darko Lazovic de Vérone. Il y a des pistons en Serie A qui connaissent le système à trois derrière et qui peuvent être plus performants que Tavares sous Tudor. Après, je ne dénigre pas Tavares. Je ne suis pas fan, mais il a parfois été surprenant. C’est presque le meilleur latéral de l’OM cette saison », a lancé, dans l’After Foot, le consultant de RMC, qui sait de toute façon que Tavares va retourner à Arsenal l’été prochain, sachant qu’il est prêté sans option d’achat à l’OM.