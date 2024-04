Guendouzi viré après un clash avec Tudor ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Leur relation n'avait pas été très harmonieuse à l'OM, et cela semble être de nouveau le cas à la Lazio. Entre Guendouzi et Tudor, il y a de l'orage dans l'air.

Pour justifier l'absence de Matteo Guendouzi lors du match remporté vendredi soir par la Lazio face à Salernitana (4-1), le club romain évoqué un problème d'œdème au mollet gauche pour l'international tricolore. Mais 24 heures plus tard, la presse italienne donne une tout autre version pour expliquer que le joueur français soit absent de la feuille de match. Il Messaggero, le grand quotidien romain, un très vif incident aurait eu lieu entre Matteo Guendouzi et Igor Tudor, le nouvel entraîneur de la Lazio.

Rappelé plusieurs fois à l'ordre en pleine séance par l'entraîneur croate, le milieu de terrain de 24 ans aurait quitté le terrain et filé vers les vestiaires, avant de quitter le centre d'entraînement de la Lazio sans attendre. Un clash qui pourrait mettre un terme à la saison de Guendouzi, mais pourrait aussi imposer aux dirigeants italiens de l'exfiltrer au prochain mercato, puisque le joueur tricolore a été prêté avec option d'achat obligatoire par l'Olympique de Marseille au club de Serie A.

Guendouzi quitte l'entraînement après un coup de colère

Bien évidemment, la relation houleuse entre Igor Tudor et Mattéo Guendouzi n'est pas une nouveauté puisque les deux hommes avaient déjà une relation très délicate lorsque Tudor officiait à l'OM. L'entraîneur avait en effet mis de plus en plus souvent Guendouzi sur le banc et lorsque le technicien avait demandé et obtenu de pouvoir partir en fin de saison passée, le footballeur français n'avait pas caché sa satisfaction de savoir que Pablo Longoria allait faire venir un nouveau coach. Sauf que quelques semaines plus tard, le président de Marseille négociait son départ vers la Lazio...et surtout qu'en mars dernier, le club italien recrutait Igor Tudor. Les ingrédients étaient tous réunis pour une explosion, et cela aurait donc été le cas jeudi. Reste à savoir comment les responsables de la Lazio vont régler tout cela, sachant qu'Igor Tudor a obtenu carte blanche.