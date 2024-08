Nketiah trop cher, l’OM va s’offrir le jeune Moukoko ‍!

A la recherche d’un attaquant suite au départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille ne parvient pas à s’entendre avec Arsenal pour le transfert d’Eddie Nketiah. Le club phocéen avance beaucoup mieux dans les négociations avec le Borussia Dortmund concernant le prêt avec option d’achat de Youssoufa Moukoko.

Ça va encore bouger dans les prochains jours à l’Olympique de Marseille. Dans les heures à venir, le club de Frank McCourt devrait annoncer l’arrivée du défenseur central canadien Derek Cornelius (Malmö). La direction olympienne va également officialiser la venue en prêt du milieu offensif de l’Inter Milan Valentin Carboni, avant d’enchaîner avec son futur avant-centre ? Depuis le départ de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie Saoudite, l’Olympique de Marseille cherche activement le successeur du Franco-Gabonais.

Sa priorité mène à Eddie Nketiah mais les discussions avec Arsenal n’avancent pas. Ce vendredi, les Gunners ont refusé une nouvelle offre marseillaise estimée à 27 millions d’euros. Le vice-champion d’Angleterre accepte de transférer son attaquant pour 35 millions d’euros (hors bonus). Reste à savoir si la direction olympienne acceptera de s’aligner, ou même de poursuivre les négociations. Car dans le même temps, le journaliste Fabrizio Romano nous apprend que Youssoufa Moukoko va signer à l’Olympique de Marseille !

🚨⚪️🔵 EXCLUSIVE: Youssoufa Moukoko has decided to join Olympique Marseille!



Despite bids from more than 5 clubs around Europe, Moukoko wants OM project; personal terms agreed.



Negotiations underway between OM and BVB on loan deal with buy option clause.



Here we go, soon ⏳🇩🇪 pic.twitter.com/w0pE1lIsKx