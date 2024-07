Nketiah dit oui à l'OM, De Zerbi a gagné

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir fait le plus dur dans le dossier Mason Greenwood, l’OM veut au plus vite boucler la venue d’un avant-centre et cible prioritairement Eddie Nketiah. Le buteur d’Arsenal est réceptif à l’intérêt du club olympien.

L’appétit vient en mangeant et pour l’Olympique de Marseille, il va être question d’enchainer après avoir fait le plus dur dans l’épineux dossier Mason Greenwood. Le club phocéen a été contraint de batailler mais a fini par convaincre le jeune anglais de Manchester United, lequel est attendu dans les prochaines heures dans la cité phocéenne. Un énorme soulagement pour Roberto De Zerbi, qui s’est beaucoup impliqué dans ce dossier et qui faisait de Mason Greenwood sa cible n°1 au poste d’ailier droit. Ce dossier étant quasiment réglé, l’OM va maintenant pouvoir se concentrer sur les autres postes à renforcer… et ils sont nombreux.

Nketiah est très réceptif à l'intérêt de l'OM

En attaque, un joueur de gros calibre doit être recruté afin de compenser le départ à venir de Pierre-Emerick Aubameyang vers l’Arabie Saoudite. Deux cibles se détachent : Alexis Sanchez et Eddie Nketiah, sans que l’on sache si Marseille est en mesure de recruter les deux joueurs sur le plan financier. La piste Eddie Nketiah semble en tout cas prioritaire selon les informations de l’insider @Adammser, qui explique que le buteur anglais est le choix n°1 de l’OM et que le joueur est très sensible à l’intérêt de Marseille. « Le club se montre plutôt confiant pour faire le deal malgré les demandes importantes d’Arsenal » a ajouté l’insider, dont les informations ont été complétées par le compte La Tribune OM sur X.

« Dans un premier temps réticent à l'idée de quitter la PL, il considère aujourd'hui fortement l'offre de l'OM car il souhaite être coaché par De Zerbi. Discussions entre l’OM et Nketiah très positives. Le joueur sait qu’il aura un rôle important à Marseille » a publié le compte, qui a également fait un point sur l’état des négociations entre Arsenal et Pablo Longoria. Le président olympien souhaitait dans un premier temps un prêt avec option d’achat obligatoire en cas de podium, avec une indemnité fixée à 20 millions d’euros. Mais à date, Arsenal est uniquement favorable à un prêt avec option d’achat obligatoire, quel que soit le classement final de l’OM et avec un potentiel transfert davantage situé aux alentours de 30 millions d’euros. Il existe donc encore des désaccords entre les deux clubs mais les négociations se poursuivent et les excellentes relations entre l’Olympique de Marseille et Arsenal laissent penser qu’une issue positive est possible dans les jours à venir.