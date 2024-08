Nketiah à l’OM, le coup de théâtre

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM fait toujours d'Eddie Nketiah sa priorité, et un besoin financier urgent à Arsenal pourrait bien changer la donne et provoquer l'arrivée de l'Anglais à Marseille.

Arsenal se plait à faire durer le suspense dans le dossier Eddie Nketiah en repoussant toutes les offres effectuées par l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria serait même monté à 27 millions d’euros pour tenter de récupérer l’attaquant anglais et le faire signer rapidement pour l’avoir pour le début de la saison en Ligue 1. Mais pour le moment, soit les Gunners ne répondent pas, soit ils exigent des conditions supérieures. De quoi provoquer des interrogations du côté de Pablo Longoria, qui ne veut pas faire dans la surenchère permanente alors que le temps commence à presser.

Arsenal a besoin d'argent, ça change tout

Mais un nouvel élément paru ce dimanche dans la presse anglaise est bien capable de tout changer. En effet, grosse vente ou pas, Eddie Nketiah ne fait pas partie des plans de Mikel Arteta, qui veut voir ses dirigeants lui offrir un nouvel attaquant. Et le joueur ciblé est désormais connu, il s’agit du grand espoir brésilien Joao Pedro. Ce dernier évolue à Brighton et a réalisé une première saison très intéressante en Premier League à seulement 21 ans. Le club anglais est comme souvent vendeur avec ses meilleurs joueurs, mais à un tarif élevé et Arsenal s’est vu signifier qu’il pouvait récupérer le joueur brésilien pour 45 millions d’euros. Et difficile de négocier pour un joueur sous contrat jusqu’en juin 2028.

Résultat, pour pouvoir financer cette arrivée, Arsenal est pressenti pour être plus souple dans ses ventes afin de faire rentrer de l’argent. Une bonne nouvelle possible pour l’OM, qui a selon L’Equipe conservé le contact avec le club londonien afin de faire pression et souligner que son offre n’était pas négligeable pour un remplaçant. Pablo Longoria s’agace de la versatilité d’Arsenal dans ce dossier, mais pourrait bien apprécier ce dernier coup de tonnerre si jamais les Gunners avaient un besoin rapide de liquidités. Selon le quotidien sportif, la partie de poker est en tout cas bien lancée, et Eddie Nketiah reste l’objectif numéro 1 de l’OM pour cet été en ce qui concerne le poste d’avant-centre.