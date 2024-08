Nketiah à l'OM, Arsenal compte faire pleurer Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM rêve clairement d'Eddie Nketiah pour compléter son mercato ambitieux. La première offre du club marseillais ne lance toutefois pas des discussions très avancées, car Arsenal attend de la concurrence.

Comme chaque été ou presque, la recherche d’un avant-centre est la priorité de l’Olympique de Marseille. A chaque fois, Pablo Longoria a été obligé de miser très gros pour obtenir gain de cause, mais souvent le prestige du joueur a permis de justifier les dépenses engendrées. Après Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang, qui étaient plutôt dans la dernière ligne droite de leur carrière, le président de l’OM a jeté son dévolu sur Eddie Nketiah, ancien espoir d’Arsenal qui n’a jamais vraiment saisi sa chance avec les Gunners. A 25 ans, le joueur se sait à un tournant de sa carrière, d’autant plus que le club londonien est vendeur en cas de belle offre.

Arsenal joue la montre, l'OM ne va pas aimer

L’OM est donc passé à l’action selon L’Equipe, avec une proposition de prêt avec option d’achat à 20 millions d’euros. Comme souligné par la presse anglaise, le club provençal attend toujours la réponse. Il faut dire qu’Arsenal a envie d’une belle rentrée d’argent, et ce montage comme ce montant ne correspondent pas aux ambitions du board des Gunners. L’OM est la seule équipe à s’être positionnée sur ce dossier, mais Arsenal espère que cela va changer. L’Equipe affirme en effet que la formation de Mikel Arteta mise sur des intérêts en Premier League pour faire monter les enchères, et est prêt à attendre une partie du mois d’août si cela l’aide dans son projet de mieux vendre son attaquant.

Une situation freinée donc qui ne va pas du tout plaire à Pablo Longoria, ni même au joueur qui commence à se projeter sur un avenir à Marseille devant l’intérêt insistant du club phocéen. Arsenal est parfaitement capable d’envoyer le message à plusieurs clubs de Premier League que, pour pas loin de 30 millions d’euros, Eddie Nketiah peut les rejoindre rapidement. Une façon d’inciter l’OM à payer plus cher alors qu’il n’y a officiellement pas de concurrence pour le moment.

Il reste à savoir quelle sera la position de la direction marseillaise, qui a besoin d’un avant-centre pour débuter la saison sous peine de faire passer ce mercato pour le moment assez prometteur comme totalement incomplet.