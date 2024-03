Ni Galtier, ni Fonseca, Riolo a trouvé un coach Ligue des Champions pour l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré les débuts parfaits de Jean-Louis Gasset, l’OM n’envisage pas de prolonger son entraîneur de 70 ans au-delà de la saison et souhaite repartir sur un nouveau projet cet été. Daniel Riolo a trouvé le coach idéal pour cela.

Marcelino et Gennaro Gattuso ont échoué à l’Olympique de Marseille cette saison, mais le club phocéen a enfin trouvé un entraîneur qui gagne et qui pratique du beau jeu en la personne de Jean-Louis Gasset. L’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a gagné ses cinq premiers matchs à la tête de l’OM, un exploit qui mérite d’être souligné. Malgré ces excellents résultats, le board olympien n’envisage pas de prolonger Jean-Louis Gasset au-delà de la saison 2023-2024 et souhaite bâtir un nouveau projet sur plusieurs années avec un nouveau coach cet été. Les noms de Christophe Galtier et de Paulo Fonseca sont régulièrement cités, mais Daniel Riolo a une autre idée.

Pour le journaliste de RMC, Pablo Longoria aurait tout intérêt à foncer sur Sergio Conceicao, sur le départ du FC Porto et qui serait totalement OM-compatible selon lui. « Conceicao, j’aime beaucoup cet entraîneur comme je peux aimer Simeone. Mais ce sont des gars, même si tu leur donnais beaucoup de joueurs et un gros effectif, leur logiciel à eux c’est de pratiquer ce type de football (plus défensif). Porto n’a pas de grosses occasions contre Arsenal, au match aller ils marquent sur un exploit, mais en termes de jeu, ils ont du mal à proposer quelque chose même s’ils ont des joueurs techniques » a lancé Daniel Riolo dans l'After Foot avant de poursuivre, suggérant à l'OM de foncer sur le coach portugais.

Daniel Riolo conseille à l'OM de foncer sur Conceicao

« Encore une fois, je dis ça mais j’aime beaucoup Conceicao, c’est un type que j’aime beaucoup même s’il ne propose pas un type de football sexy. Porto n’était pas une équipe facile à battre, j’étais convaincu qu’Arsenal ne se baladerait pas. Je suis l’OM, je fais tout pour avoir cet entraîneur. Selon moi, il est totalement OM-compatible, il colle totalement à ce club, avec le caractère qu’il peut donner à l’équipe » a souligné Daniel Riolo, qui adorerait voir revenir Sergio Conceicao en Ligue 1, lui qui est passé par Nantes il y a quelques années. Financièrement, cela n’aurait sans doute rien d’impossible pour l’OM. La question est maintenant de voir si Marseille est un club de nature à intéresser le coach portugais et si le style de ce dernier plait à Pablo Longoria et à Mehdi Benatia.