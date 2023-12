Thauvin de retour, l'OM lui claque la porte au nez

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Parti libre de l'Olympique de Marseille en juillet 2021, Florian Thauvin veut revenir en Ligue 1 et forcément son nom a été proposé à l'OM.

Depuis son départ de l’OM, il y a deux ans et demi, Florian Thauvin n’a pas réussi à relancer sa carrière. Que ce soit sous le maillot des Tigres, puis sous celui de l’Udinese, l’international tricolore de 30 ans n’est plus un cadre. Remplaçant au sein de l’équipe italienne, laquelle se bat pour sauver sa place en Serie A, Flotov est bien conscient que les années qui passent ne vont pas dans son sens et que s’il veut réellement retrouver un club à la hauteur de ses attentes, alors il doit se décider très vite. Même s’il est lié jusqu’en 2025 avec l’Udinese, Thauvin est prêt à faire son grand retour en Ligue 1 comme il l’a confié sur Canal+. Et ce mardi, FootMercato révèle que l’idée totalement folle d’un retour du champion du monde 2018 à Marseille a été concrètement évoquée ces derniers temps.

Thauvin ne colle plus avec l'OM en 2023-2024

📊 Les joueurs avec le plus grand nombre de dribbles réussis en Ligue 1 depuis 2009 pic.twitter.com/n4Odo5tWfL — PopFoot (@ThePopFoot) December 25, 2023

Florian Thauvin a longtemps été l'un des chouchous du Vélodrome, notamment parce qu'il avait brutalement quitté Lille pour signer à l'OM en répétant que Marseille était son club de coeur. Mais son départ en 2021 contre zéro euro a clairement égratigné son image auprès des supporters de l'OM, lesquels estiment que Thauvin a fait passer ses intérêts personnels avant ceux du club en rejoignant libre le Mexique. Quoi qu'il en soit, la possibilité de faire revenir le joueur de 30 ans a donc été évoqué, mais Pablo Longoria n'y a pas donné suite pour deux raisons. La première est que Gennaro Gattuso n'a pas du tout besoin d'un joueur ayant ce profil, et deuxièmement, l'Olympique de Marseille ne peut financièrement pas s'offrir un tel joueur actuellement. Selon le site spécialisé, si Florian Thauvin ne trouve rien en Ligue 1, malgré cet appel du pied XXL, il pourrait alors se tourner vers la Bundesliga.