Neal Maupay répond à l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pour remplacer Faris Moumbagna, l'OM pense à Neal Maupay. L'attaquant français a pris la parole sur actualité en cette fin de mercato.

Pablo Longoria continue de craquer pour les joueurs évoluant en Angleterre, notamment pour son attaque. Après Mason Greenwood et en attendant Jonathan Rowe, le président de l’OM rêve de faire signer Neal Maupay, qui n’est pas en odeur de sainteté à Everton. L’attaquant de 28 ans, qui avait surpris tout le monde en faisant ses débuts à 16 ans du côté de l’OGC Nice, a depuis fait du chemin notamment sous le maillot de Brentford, où il a explosé puis a été de nouveau prêté la saison dernière, apportant sa pierre au maintien du club de Londres. Prêté par Everton, le Français est revenu chez les Toffees pour honorer son contrat, mais l’OM aimerait le faire venir. Cela coince au niveau du contrat, car Maupay sera libre dans un an et Longoria souhaite un prêt avec option d’achat, ce qui est bien sûr incompatible. Il faudrait dès lors une prolongation de contrat que l’attaquant n’envisage pas spécialement, même s’il avoue qu’il ne forcera pas son départ.

Maupay ne pense qu'à Everton

A une grosse semaine de la fin du mercato, Neal Maupay s’est confié sur son actualité pour le podcast de Peter Crouch, l’ancien international anglais. Et il a bien envie de prendre sa revanche au sein du club de Liverpool. « En ce moment, je m’éclate à Everton, la saison passée m’a bien boosté. J’ai repris confiance à Brentford et j’en avait besoin, et maintenant je suis de retour, en forme, et prêt à jouer », a livré le joueur courtisé par l’OM, qui s’est vu demander bien sûr ce qu’il en était de son avenir alors que le Liverpool Echo confirme qu'Everton n'envisage qu'une vente sèche, et pas un prêt pour le laisser partir à Marseille cet été.

La réponse a été classique. « Dans le football, on ne sait jamais de quoi sera le lendemain sera fait. Mais la seule chose de sure, c’est que je suis prêt à jouer et j’attends avec impatience cette saison », a promis Neal Maupay, pour qui l’idée première est officiellement de retrouver une place de titulaire à Everton, qui l’avait fait venir pour 18 millions d’euros tout de même à l’été 2022.