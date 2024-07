Mourinho appelle Greenwood et fait pleurer l’OM

De nouveau poussé vers la sortie par Manchester United, Mason Greenwood intéresse vivement l’Olympique de Marseille. Le club dirigé par Pablo Longoria était annoncé en pole pour accueillir l’attaquant anglais. Mais c’était sans compter sur l’apparition de José Mourinho, nouvel entraîneur de Fenerbahçe.

Très critiqué ces derniers mois, Pablo Longoria tente un gros coup sur le marché des transferts. Le président de l’Olympique de Marseille fait le forcing pour conclure l’arrivée de Mason Greenwood. L’attaquant de 22 ans reste traité comme un indésirable à Manchester United. Son prêt réussi à Getafe (10 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues) n’a pas modifié son statut et fait de lui une occasion à saisir. C’est pourquoi le club phocéen, d’après le journaliste italien Gianluca Di Marzio, serait prêt à miser près de 20 millions d’euros pour son transfert. Un montant supérieur à celui proposé par la Lazio, l’autre prétendant de Mason Greenwood.

Aucun obstacle ne semblait se dresser sur le chemin de l’Olympique de Marseille. Pas même le passé du Mancunien, précédemment accusé de tentative de viol et d’agression par sa conjointe qui avait fini par abandonner les poursuites. Les premières critiques des supporters marseillais sur les réseaux sociaux n’ont pas l’air de freiner le huitième de Ligue 1. En revanche, l’apparition d’un nouvel acteur pourrait contrecarrer les plans de Pablo Longoria.

🚨EXCLUSIVE:



Fenerbahce have entered the race for Mason Greenwood!✅



Jose Mourinho key factor as he wants him in Turkey! He already held several phone conversations with Greenwood trying to convince him!🔥



Fenerbahce are preparing the first bid of around €30m in total. #MUFC pic.twitter.com/7k6ZeIPkXs