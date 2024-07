Moses Simon à l’OM, le prix dévoilé

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria rêve de s'offrir un ailier remuant et confirmé de Ligue 1 en la personne de Moses Simon. Le FC Nantes est potentiellement vendeur à condition que l'OM y mette le prix.

A la recherche de plusieurs joueurs offensifs, que ce soit dans l’axe ou sur les côtés, l’Olympique de Marseille prospecte à tous les niveaux et Pablo Longoria adore ménager le suspense sur ses pistes. Néanmoins, il va bien falloir avancer sur quelques recrutements car après des noms prometteurs qui ont eu le don de faire saliver les supporters olympiens, il faut continuer à renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, qui a signé à l’OM avec certaines garanties au niveau du recrutement. Mason Greenwood occupera le poste d’ailier droit, mais Marseille a besoin d’un joueur de premier plan à gauche, et s’est renseigné pour faire signer Moses Simon. Cela fait longtemps que Longoria apprécie ce profil d’un joueur rodé aux luttes de Ligue 1, capable de travailler pour le collectif mais aussi de réaliser des exploits individuels comme il le fait régulièrement au FC Nantes.

Moses Simon déjà buteur avec Nantes

Le petit numéro de Moses Simon pour l’ouverture du score après 1m30 de jeu 🔰 pic.twitter.com/nAze9w4K4O — MostaFlingueur 🏴‍☠️ (@_BMuani) July 27, 2024

Fidèle aux Canaris depuis son arrivée de Levante en 2019, le Nigérian possède un physique explosif et de quoi enflammer le Vélodrome. La presse nigériane confirme ce lundi l’intérêt de l’OM pour l’ailier nantais, qui est certes droitier, mais adore évoluer à gauche. Cadre de la maison jaune, Moses Simon a souvent été lié à la Premier League ces dernières années, mais aucun transfert ne s’est concrétisé. Un montant entre 10 et 13 millions d’euros est évoqué en Afrique, pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2026. Car de son côté, le FC Nantes a besoin de vendre pour se renforcer, et Antoine Kombouaré a encore confirmé que son effectif aurait du mal à bouger sans quelques départs majeurs. Une situation qui intéresse certainement l’OM pour pouvoir faire venir un joueur rodé à la Ligue 1, qui se rajoute donc à la liste des joueurs suivis de près par Pablo Longoria pour cet été.

Le joueur nigérian est en tout cas déjà en forme, lui qui a ouvert le score pour son équipe contre Dunkerque ce week-end, d'un but en slalom dont il a le secret.