Moise Kean à l'OM, un secret qui n'en est pas un

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le dossier Moffi ayant mal tourné, l'Olympique de Marseille a quatre jours pour trouver le renfort offensif désiré par Igor Tudor et Pablo Longoria. Les regards se tournent vers la Serie A.

Pablo Longoria pensait avoir pris un avantage décisif dans le dossier qui envoyait l’attaquant nigérian de Lorient à l’OM, mais même le déplacement en Bretagne du patron marseillais n’a pas été suffisant. Mais on l’a vu lors des derniers marchés des transferts, Longoria n’est pas du genre à tergiverser, d’autant qu’il a clairement l’intention d’apporter un attaquant de plus, Bamba Dieng ayant officiellement signé chez les Merlus. Un départ contre quelques millions d’euros qui fait le bonheur de Frank McCourt, lequel attendait de son président qu’il savait également vendre. Reste que le marché des transferts s’achève le 31janvier et le temps presse, et que les bons attaquants encore disponibles et dont le prix n’est pas rédhibitoire sont rares. Face à cela, l’Olympique de Marseille va devoir décider vite et réussir à convaincre le club et le joueur visé. Et ces dernières semaines, le nom de Moïse Kean circulait autour du Vélodrome.

Moïse Kean, le serpent de mer de l'OM

Ce n’est pas la première fois que l’attaquant international de la Juventus est évoqué à l’OM. En 2018, les dirigeants de l’époque avaient déjà tenté de faire signer le jeune attaquant, mais l’affaire ne s’était jamais faite et on connaît la suite. Moïse Kean avait été transféré à Everton, puis prêté au PSG, avant de revenir finalement à la Juventus contre un chèque de 30 millions d’euros. Agé de 22 ans, Kean a marqué six buts toutes compétitions confondues cette saison sous le maillot de la Vieille Dame. Et le fait que dans le même temps, Arkadiusz Milik soit prêté avec option d’achat par l’OM à la Juventus laissait envisager la possibilité d’un deal gagnant-gagnant. Cependant, ce samedi, L’Equipe tord le cou à la possibilité de voir Moïse Kean signer avec Marseille, et cela d’autant plus que le club phocéen ne l’a jamais envisagé. Aucune négociation n’est ouverte avec le joueur de la Squadra Azzurra et encore moins avec la Juventu.