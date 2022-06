OM : Strootman trouve un club, Longoria pleure de joie

L'OM s'apprête à vivre un été mouvementé sur le marché des transferts. L'une des missions de Pablo Longoria et de ses collaborateurs sera de vendre les indésirables.

A Marseille, on peut se montrer soulagé. En effet, la DNCG a levé les contraintes qui pesaient sur le recrutement de l'OM il y a quelques heures. Du coup, Pablo Longoria aura les mains un peu plus libres pour recruter des joueurs cet été lors du mercato. Une bonne nouvelle pour l'OM, qui doit se renforcer avec ambition pour ne pas galvauder ses chances la saison prochaine en Ligue des champions. Mais hormis les futures arrivées, le club phocéen doit aussi se pencher sur les transferts de ses indésirables. Symbole de l'échec dans le recrutement de l'OM sous l'ère Jacques-Henri Eyraud, Kevin Strootman est encore en contrat avec le club phocéen jusqu'en 2023. Heureusement pour l'OM, l'international néerlandais n'a pas forcément prévu de faire de vieux os sur la Canebière.

Kevin Strootman's not in Olympique Marseille plans for next season. Talks ongoing with Hellas Verona to find an agreement - sport director Marroccu already had Strootman with him in the past. 🇳🇱🇫🇷 #OM



OM are still keen on Bryan Gil and Nuno Tavares but only at their conditions.