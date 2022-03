Milik vendu par l’OM, l’Italie à l'affût !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré un statut fluctuant au fil des mois, Arkadiusz Milik fait honneur à sa réputation de fine gâchette avec 20 buts inscrits depuis le début de la saison.

Longtemps remplaçant aux yeux de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille cette saison, Arkadiusz Milik a regagné ses galons de titulaires depuis quelques semaines. Buteur face à Brest ou encore le FC Bâle, l’international polonais a également fait trembler les filets dans le match crucial de la 29e journée de Ligue 1 contre Nice dimanche soir au Vélodrome. Au total, Arkadiusz Milik a inscrit 20 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, un chiffre qui le place parmi les joueurs les plus efficaces en Europe malgré ses difficultés relationnelles avec Jorge Sampaoli. A en croire les informations de Calcio Mercato, la Série A est toujours très attentive aux bonnes performances d’Arkadiusz Milik. Et pour preuve, le Torino est grandement intéressé par le profil du buteur de l’OM.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arek Milik (@arekmilik)

Longtemps surveillé par la Juventus Turin au mercato, Arkadiusz Milik figure désormais dans les petits papiers du rival de la Vieille Dame. A ce jour, aucun contact n’a été amorcé par le Torino avec l’Olympique de Marseille, mais il se murmure en Italie que le club transalpin bondira en cas d’opportunité dans ce dossier. Tout dépendra sans doute de la fin de saison de l’OM et des relations entre Jorge Sampaoli et Arek Milik, souvent tumultueuses mais qui semblent s’être arrangées depuis deux semaines. S’il reste titulaire et efficace jusqu’à la fin de la saison et que Marseille se qualifie en Ligue des Champions, ce qui est possible au vu du classement actuel, Arkadiusz Milik pourrait prendre la décision de rester à l’OM. Et pour cause, le Polonais se sent bien dans la cité phocéenne et n’a jamais songé à quitter Marseille malgré ses petits accrochages avec Sampaoli. Mais si un nouveau clash devait éclater entre les deux hommes, la Série A sera au rendez-vous pour proposer un point de chute au chevronné buteur de Marseille.